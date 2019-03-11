В Волжском районе из квартиры украли золото на 30 тыс. рублей
Предполагаемого вора задержали
Изменить размер текста:
Полиция Волжского района раскрыли кражу у 32-летней женщины.
- По ее словам, с 25 сентября по 25 ноября кто-то зашел в ее квартиру и украл золото на общую сумму 30 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался 25-летний житель Маркса, которого уже два раза привлекали к уголовной ответственности.
Он признался, что украл золото и сдал его в ломбард, который находится в поселке Юбилейный.
На мужчину завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU