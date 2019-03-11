В Волжском районе из квартиры украли золото на 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-11T08:37:53+03:00

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Полиция Волжского района раскрыли кражу у 32-летней женщины.

- По ее словам, с 25 сентября по 25 ноября кто-то зашел в ее квартиру и украл золото на общую сумму 30 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 25-летний житель Маркса, которого уже два раза привлекали к уголовной ответственности.

Он признался, что украл золото и сдал его в ломбард, который находится в поселке Юбилейный.

На мужчину завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU