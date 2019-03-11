У «Липок» на Радищева вновь отключился светофор

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-11T08:15:49+03:00

На Радищева не работают светофоры Фото: Екатерина Семенова

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В центре Саратова, на пересечении улиц Радищева и Соборная, в районе парка «Липки», перестали работать светофоры.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», часть — отключена полностью, другие мигают желтым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/696354" frameborder="0"></iframe> На Радищева перестали работать светофоры.

Пешеходы и водители вынуждены искать компромисс, чтобы пройти или проехать.

Напомним, на этом месте светофор отключается не первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU