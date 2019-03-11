У «Липок» на Радищева вновь отключился светофор
Пешеходы перебегают дорогу перед машинами
На Радищева не работают светофорыФото: Екатерина Семенова
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В центре Саратова, на пересечении улиц Радищева и Соборная, в районе парка «Липки», перестали работать светофоры.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», часть — отключена полностью, другие мигают желтым.
На Радищева перестали работать светофоры.
Пешеходы и водители вынуждены искать компромисс, чтобы пройти или проехать.
Напомним, на этом месте светофор отключается не первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU