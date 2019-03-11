Экс-гендиректора «Саратовнефтегаздобычи» не стали заключать под стражу

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-11T07:53:46+03:00

Суд запретил мужчине совершать определенные действия и обязал его своевременно являться по вызову следователей

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В Саратове экс-гендиректору ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» избрали меру пресечения на время расследования уголовного дела. Его подозревают в даче взятки экс-руководителю Управления Росприроднадзора по Саратовской области.

- Суд запретил мужчине совершать определенные действия и обязал его своевременно являться по вызову следователей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Напомним, в апреле-мае 2018 года экс-гендиректор компании предложил, а после передал экс-руководителю областного Росприроднадзора две пополняемые топливные карты. Взятка предназначалась для смягчения ответственности за выявленные нарушения на «Саратовнефтегаздобыче» и за общее покровительство.

Преступление выявили сотрудники региональных УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД.

Следователи задержали экс-гендиректора фирмы. Сначала было подготовлено ходатайство о заключении его под стражу. Однако суд отложил принятие решения по этому вопросу. За этот период с подозреваемым был проведен дополнительный допрос, где он сообщил обстоятельства своего преступления. Тогда правоохранители отозвали свое ходатайство о заключении под стражу.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU