Туман прервал авиасообщение с Саратовом
Все утренние рейсы из облцентра задерживаются
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Туман, который продолжает держаться в Саратове вторые сутки, уже изменил время вылета всех утренних рейсов нескольких авиакомпаний из областного центра.
В общей сложности перенесен вылет десяти бортов. При этом пять из них отложены еще с 10 марта.
Рейсы из Москвы в Саратов также задержаны, ближайшие запланированные полеты могут начаться не ранее 10:00 по местному времени и то — в случае улучшения метеоусловий.
ИСТОЧНИК KP.RU