«Автодор» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге
Саратовская команда догоняла сопреника всю игру
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Саратовский баскетбольный «Автодор» проиграл матч Лиги ВТБ в Санкт-Петербурге. Местный «Зенит», при поддержке своих болельщиков, оказался сильнее.
Итоговый счет игры 103:81 в пользу «Зенита».
Самым результативным в «Автодоре» стал американец Трэ Голден, набравший 20 очков.
Следующий матч саратовская команда проведет в Германии 13 марта. Там в рамках плей-офф Кубка ФИБА-Европа саратовцы попробуют взять реванш у местного Вюрцбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU