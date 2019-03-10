Маричев с «Енисеем» обыграл свою бывшую команду «Протон-Саратов»
Волейбольный «Протон-Саратов» снова проиграл дома. На этот раз очки из Саратова увез красноярский «Енисей».
В ФОК «Звездный» 10 марта прошел матч женской волейбольной Суперлиги с участием «Протона-Саратов».
Команда снова проиграла, на этот раз красноярскому «Енисею». Саратовские волейболистки не смогли выиграть ни одну партию, игра завершилась всухую – 0:3 (15:25, 28:30, 20:25)
Действиями «Енисея» в Саратове руководил главный тренер Юрий Маричев, который не так давно возглавлял саратовскую команду, но был вынужден уйти.
Это уже 20 поражение подряд, «Протон-Саратов» остается на последнем месте в турнирной таблице, не выиграв в Суперлиге этого сезона ни одного матча.
ИСТОЧНИК KP.RU