Маричев с «Енисеем» обыграл свою бывшую команду «Протон-Саратов»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-10T18:29:36+03:00

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Волейбольный «Протон-Саратов» снова проиграл дома. На этот раз очки из Саратова увез красноярский «Енисей».

В ФОК «Звездный» 10 марта прошел матч женской волейбольной Суперлиги с участием «Протона-Саратов».

Команда снова проиграла, на этот раз красноярскому «Енисею». Саратовские волейболистки не смогли выиграть ни одну партию, игра завершилась всухую – 0:3 (15:25, 28:30, 20:25)

Действиями «Енисея» в Саратове руководил главный тренер Юрий Маричев, который не так давно возглавлял саратовскую команду, но был вынужден уйти.

Это уже 20 поражение подряд, «Протон-Саратов» остается на последнем месте в турнирной таблице, не выиграв в Суперлиге этого сезона ни одного матча.

ИСТОЧНИК KP.RU