Глыбы льда разрушили в Саратове крышу дома и повредили газопровод

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-10T17:28:34+03:00

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За минувшие сутки в Саратове произошло несколько обрушений, связанных со снегом и льдом на крышах и балконах зданий.

Накануне ночью глыба льда снесла газовую трубу у одного из многоэтажных домов на 5 Дачной. В доме отключен газ, специалисты занимаются восстановлением коммуникаций.

Глыба льда с крыши перебила газопровод в Саратове. Фото из соцсетей

У дома №18 по улице Навашина снег продавил крышу. Несколько метров шифера под тяжестью осадков упали внутрь чердачного помещения.

В соцсетях также сообщили о частичном обрушении балкона на доме № 166/2 по улице Огородная. Упавшая конструкция не повредила газовую трубу, но оборвала линии электропередач, оставив жильцов без света.

ИСТОЧНИК KP.RU