Глыбы льда разрушили в Саратове крышу дома и повредили газопровод
За минувшие сутки в Саратове произошло несколько обрушений, связанных со снегом и льдом на крышах и балконах зданий.
Накануне ночью глыба льда снесла газовую трубу у одного из многоэтажных домов на 5 Дачной. В доме отключен газ, специалисты занимаются восстановлением коммуникаций.
Глыба льда с крыши перебила газопровод в Саратове. Фото из соцсетей
У дома №18 по улице Навашина снег продавил крышу. Несколько метров шифера под тяжестью осадков упали внутрь чердачного помещения.
В соцсетях также сообщили о частичном обрушении балкона на доме № 166/2 по улице Огородная. Упавшая конструкция не повредила газовую трубу, но оборвала линии электропередач, оставив жильцов без света.
ИСТОЧНИК KP.RU