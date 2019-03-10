В аварии под Саратовом пострадали дети
В аварии возле села Шевыревка в Саратовском районе пострадали 5 человек.
Столкновение 10 марта на трассе под Саратовом
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Сегодня, 10 марта, около полудня на туманной трассе под Саратовом столкнулись два автомобиля. Lada Granta под управлением 57-летнего водителя и Lada Kalina, за рулем которой был 26-летний мужчина столкнулись на 272 км трассы Сызрань - Волгоград в Саратовском районе недалеко от села Шевыревка.
По данным областной ГИБДД, в столкновении пострадали пять человек, в том числе двое детей. Пятилетний мальчик и 17 летний парень были госпитализированы из Lada Granta.
Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU