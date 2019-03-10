В Саратове 10 марта задерживаются авиарейсы

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-10T14:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным компании «Саратовские авиалинии» днем 10 марта задержаны и отменены несколько рейсов из Саратова и обратно.

Отменены рейсы СУ-1357 Саратов-Москва (Шереметьево) и С7-206 Саратов-Москва (Домодедово) с планировавшимися временем вылета в 10.20 и 19.00 соответственно.

Перенесен пока на 2 часа рейс С7-208, который должен был вылететь в Москву в 16.50.

Перенесен вылет С7-204 в Домодедово с 12.25 на 19.05. Рейс СУ-1361 перенесен с 13.25 на 19.10.

Аналогичные задержки наблюдаются с рейсами из Москвы в Саратов.

С утра в воскресенье 10 марта в Саратове и окрестностях стоит туман.

ИСТОЧНИК KP.RU