Выпивка со знакомыми закончилась грабежом в Энгельсе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-10T10:36:58+03:00

Подозреваемых задержали в международный женский день

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Днем 6 марта с 11.00 до 16.00 в доме у жителя Энгельса посиделки со спиртным завершились грабежом.

По итогу пьяные знакомые с применением насилия открыто похитили телевизор и сотовый телефон. Общая стоимость похищенного составила 34100 рублей.

Оперативники 8 марта задержали троих подозреваемых, у двоих ранее уже были судимости за грабежи, у третьего – за кражу.

Первые двое взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU