Выпивка со знакомыми закончилась грабежом в Энгельсе
Подозреваемых задержали в международный женский день
Изменить размер текста:
Днем 6 марта с 11.00 до 16.00 в доме у жителя Энгельса посиделки со спиртным завершились грабежом.
По итогу пьяные знакомые с применением насилия открыто похитили телевизор и сотовый телефон. Общая стоимость похищенного составила 34100 рублей.
Оперативники 8 марта задержали троих подозреваемых, у двоих ранее уже были судимости за грабежи, у третьего – за кражу.
Первые двое взяты под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU