2019-03-09T23:03:42+03:00
Общество

В Саратове девушка «подшофе» пыталась залезть на колонку на концерте «БИ-2»

Гражданку пыталась спокойно утихомирить полиция
Ольга МуравлёваЮлия Кекова
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На концерте «БИ-2» в Саратове девушка без руки устроила дебош. Фото Юлия КековаНа концерте «БИ-2» в Саратове девушка без руки устроила дебош. Фото Юлия Кекова
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В Саратове сегодня, 9 марта, девушка без правой руки на концерте «БИ-2» пыталась залезть на акустическую колонку.

- Охрана помешала сделать это девушке. Ее вывели из зала, но уйти она не смогла, так как все вещи оставались на концерте, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

После того, как ее увели в коридор, вышла сестра гражданки, она и одела родственницу и забрала с мероприятия. Все это время женщину спокойно пыталась утихомирить полиция.

Отмечается, что девушка во время всего действа была в состоянии подшофе.

В Саратове девушка без руки на концерте «БИ-2» устроила дебош.

ИСТОЧНИК KP.RU

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