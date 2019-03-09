В Саратове девушка «подшофе» пыталась залезть на колонку на концерте «БИ-2»

9 Март 23:01 2019-03-09T23:03:42+03:00

На концерте «БИ-2» в Саратове девушка без руки устроила дебош. Фото Юлия Кекова

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В Саратове сегодня, 9 марта, девушка без правой руки на концерте «БИ-2» пыталась залезть на акустическую колонку.

- Охрана помешала сделать это девушке. Ее вывели из зала, но уйти она не смогла, так как все вещи оставались на концерте, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

После того, как ее увели в коридор, вышла сестра гражданки, она и одела родственницу и забрала с мероприятия. Все это время женщину спокойно пыталась утихомирить полиция.

Отмечается, что девушка во время всего действа была в состоянии подшофе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/696200" frameborder="0"></iframe> В Саратове девушка без руки на концерте «БИ-2» устроила дебош.

ИСТОЧНИК KP.RU