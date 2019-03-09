В Саратове девушка «подшофе» пыталась залезть на колонку на концерте «БИ-2»
Гражданку пыталась спокойно утихомирить полиция
На концерте «БИ-2» в Саратове девушка без руки устроила дебош. Фото Юлия Кекова
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В Саратове сегодня, 9 марта, девушка без правой руки на концерте «БИ-2» пыталась залезть на акустическую колонку.
- Охрана помешала сделать это девушке. Ее вывели из зала, но уйти она не смогла, так как все вещи оставались на концерте, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.
После того, как ее увели в коридор, вышла сестра гражданки, она и одела родственницу и забрала с мероприятия. Все это время женщину спокойно пыталась утихомирить полиция.
Отмечается, что девушка во время всего действа была в состоянии подшофе.
В Саратове девушка без руки на концерте «БИ-2» устроила дебош.
ИСТОЧНИК KP.RU