Жителям Солнечного начали подавать воду
Восстановление штатных параметров началось раньше обещанного
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В Саратове специалисты ООО «КВС» завершили ремонт водопровода в Солнечном поселке.
- С 23:00 началась постепенная подача воды жителям 6-11 микрорайонов, поселков Саксагай и Мирный от Танкистов, 131 до Городской улицы и от Благодатного проезда до Ударной, — сообщили «КП-Саратов» в компании.
Стоит отметить, что восстановление параметров водоснабжения началось раньше обещанного срока на час. Ориентировочно работы должны были завершиться около полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU