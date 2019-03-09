2019-03-09T21:01:50+03:00
Звезды

Концерт «БИ-2» в Саратове задержался на полтора часа

Музыканты приехали в облцентр с новой программой, включающей в себя симфонический оркестр
Ольга Муравлёва
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В Саратове проходит концерт «БИ-2». Фото: Юлия КековаВ Саратове проходит концерт «БИ-2». Фото: Юлия Кекова
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В Саратове сегодня, 9 марта, в ЛДС «Кристалл» проходит концерт группы «БИ-2».

- Мероприятие должно было начаться в 19:00, но задержалось до 20:30. Однако зал, а здесь собрались, по предварительным посчетам, около 10 тыс. человек, все равно ликует, свистит и поддерживает артистов, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

Концерт «БИ-2» в Саратове собрал около 10 тыс. человек. Фото: Юлия Кекова

Концерт «БИ-2» в Саратове собрал около 10 тыс. человек. Фото: Юлия Кекова

Стоит отметить, что музыканты приехали в облцентр с новой программой, включающей в себя симфонический оркестр. Также на выступлении присутствует специальный гость — Тина Кузнецова — певица, композитор и участница шоу «Голос».

Группа выступает с симфоническим оркестром. Фото: Юлия Кекова

Группа выступает с симфоническим оркестром. Фото: Юлия Кекова

В Саратове проходит концерт группы «БИ-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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