Концерт «БИ-2» в Саратове задержался на полтора часа
В Саратове сегодня, 9 марта, в ЛДС «Кристалл» проходит концерт группы «БИ-2».
- Мероприятие должно было начаться в 19:00, но задержалось до 20:30. Однако зал, а здесь собрались, по предварительным посчетам, около 10 тыс. человек, все равно ликует, свистит и поддерживает артистов, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.
Концерт «БИ-2» в Саратове собрал около 10 тыс. человек. Фото: Юлия Кекова
Стоит отметить, что музыканты приехали в облцентр с новой программой, включающей в себя симфонический оркестр. Также на выступлении присутствует специальный гость — Тина Кузнецова — певица, композитор и участница шоу «Голос».
Группа выступает с симфоническим оркестром. Фото: Юлия Кекова
В Саратове проходит концерт группы «БИ-2».
ИСТОЧНИК KP.RU