Начальник саратовского МЧС вышел на рейд по тонкому льду

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-09T16:21:37+03:00

Он предупредил об опасности и риске для жизни

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Сегодня, 9 марта, сотрудники ГИМС и врио начальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Татаркин провели профилактический рейд на Волге, чтобы предупредить горожан об опасности выхода на тонкий лед.

Рыбакам напомнили правила выхода на лед

- С рыбаками была проведена беседа. Также напомнили правила выхода на лед и предупредили о недопущении выхода туда детей, — сообщили «КП-Саратов» в главке.

Алексей Татаркин считает, что такие рейды необходимы. Несмотря на предупреждения, люди все равно продолжают рисковать жизнью. Также он проверил готовность сил и средств ГИМС к весеннему половодью.

ИСТОЧНИК KP.RU