Начальник саратовского МЧС вышел на рейд по тонкому льду
Он предупредил об опасности и риске для жизни
Рейд по профилактике опасности выхода на лед
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Сегодня, 9 марта, сотрудники ГИМС и врио начальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Татаркин провели профилактический рейд на Волге, чтобы предупредить горожан об опасности выхода на тонкий лед.
Рыбакам напомнили правила выхода на лед
- С рыбаками была проведена беседа. Также напомнили правила выхода на лед и предупредили о недопущении выхода туда детей, — сообщили «КП-Саратов» в главке.
Алексей Татаркин считает, что такие рейды необходимы. Несмотря на предупреждения, люди все равно продолжают рисковать жизнью. Также он проверил готовность сил и средств ГИМС к весеннему половодью.
ИСТОЧНИК KP.RU