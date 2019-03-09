2019-03-09T16:21:37+03:00
Общество

Начальник саратовского МЧС вышел на рейд по тонкому льду

Он предупредил об опасности и риске для жизни
Ольга Муравлёва
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Рейд по профилактике опасности выхода на ледРейд по профилактике опасности выхода на лед
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Сегодня, 9 марта, сотрудники ГИМС и врио начальника ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Татаркин провели профилактический рейд на Волге, чтобы предупредить горожан об опасности выхода на тонкий лед.

Рыбакам напомнили правила выхода на лед

Рыбакам напомнили правила выхода на лед

- С рыбаками была проведена беседа. Также напомнили правила выхода на лед и предупредили о недопущении выхода туда детей, — сообщили «КП-Саратов» в главке.

Алексей Татаркин считает, что такие рейды необходимы. Несмотря на предупреждения, люди все равно продолжают рисковать жизнью. Также он проверил готовность сил и средств ГИМС к весеннему половодью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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