2019-03-09T16:22:25+03:00
Общество

На поврежденном водоводе в Солнечном найдена поперечная трещина

Рабочие приступили к ликвидации аварии
Екатерина Семенова
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Фото ООО "КВС"Фото ООО "КВС"
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» нашли место повреждения на водоводе в поселке Солнечный.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», оказалось, что на метровой трубе образовалась поперечная лопина.

Сейчас рабочие вскрыли асфальт и приступили к ликвидации повреждения. Планируется завершить все в ранее указанные сроки — к полуночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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