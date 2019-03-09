На поврежденном водоводе в Солнечном найдена поперечная трещина
Рабочие приступили к ликвидации аварии
Фото ООО "КВС"
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» нашли место повреждения на водоводе в поселке Солнечный.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», оказалось, что на метровой трубе образовалась поперечная лопина.
Сейчас рабочие вскрыли асфальт и приступили к ликвидации повреждения. Планируется завершить все в ранее указанные сроки — к полуночи.
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ИСТОЧНИК KP.RU