2019-03-09T11:16:51+03:00
Общество

В ДТП в Саратовской области за год погибли 128 водителей

Всего аварии в регионе унесли жизнь 321 человека
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области за 2018 год произошло 3 174 ДТП. В них пострадали 4 202 человека, а погибли — 321.

- ЗА 12 месяцев увеличилось число аварий на 1,1%, пострадавших — на 1,5%, однако на 10,3% уменьшилось количество погибших, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона. — По тяжести последствий ДТП регион занимает шестое место из 14 в ПФО.

В ДТП в Саратовской области за год погибли 128 водителей (уменьшение на 2,3%), 111 пассажиров (показатели стабильны) и 70 пешеходов (уменьшение на 34,6%).

Более 74% всех аварий — столкновение авто и наезды на пешеходов. В 2018 году оформлено 1 413 столкновений (увеличение на 2,3%). Также в регионе 942 раза сбили пешеходов и на препятствие наехали 197 водителей, 250 опрокинули свой транспорт, 75 раз шоферы врезались в стоящие машины.

ГИБДД к тому же привела статистику по времени суток, в которое произошли аварии. Так, ночью зафиксировано 1 004 ДТП, а когда светло — 2 169.

ИСТОЧНИК KP.RU

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