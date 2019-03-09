В Энгельсе трое рецидивистов отобрали у собутыльника технику

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-09T12:24:51+03:00

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В Энгельсе правоохранители раскрыли грабеж.

- В 16:30 6 марта в полицию поступило заявление 34-летнего мужчины, который рассказал, что его ограбили трое собутыльников, применив насилие. Они отобрали телевизор и сотовый телефон. Сумма ущерба — 34,1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 8 марта нашли троих подозреваемых. Первым оказался 42-летний рецидивист, ранее отбывавший наказания за грабеж и оскорбление представителя власти, вторым — 33-летний грабитель и вор, а третьим — 36-летний мужчина, ранее привлекавшийся за кражу и наркопреступления.

Двоих из них задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU