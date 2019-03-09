Жителям Солнечного подвезут питьевую воду
Специалисты ООО «КВС» работают на месте аварии
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Жителям отключенного на время от водоснабжения Солнечного подвезут воду:
- До 13:00 на пересечение улицы Мюфке и Батавина, после 13:00 — на пересечение Панченко и Лисина, — сообщили «КП-Саратов» в компании.
Специалисты ООО «КВС» организовали работы на месте повреждения.
На месте работают две бригады, сварочное звено, два экскаватора, две откачивающих машины, автокран и два «КамАЗа». Сейчас расчищают подъезд к месту повреждения двумя погрузчиками.
Чтобы от коммунальной аварии пострадало как можно меньше жителей, водоснабжение абонентов поселка Юбилейный перевели с водовода «Л-2» на «Л-1».
ИСТОЧНИК KP.RU