У жительницы станции Карамыш рецидивист сломал замок и украл имущество
Ранее он уже попадался на кражах
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В Красноармейском районе полицейские раскрыли преступление, совершенное на станции Карамыш.
- Днем 8 марта в полицию поступило заявление от 52-летней женщины. Она рассказала, что 6 марта кто-то сломал замок на ее доме по улице Первомайская и вынес имущество на 9 350 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители нашли подозреваемого — 42-летнего рецидивиста. Ранее он уже попадался на кражах.
Похищенные вещи женщины у него забрали, а его отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU