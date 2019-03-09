2019-03-09T09:54:47+03:00
Происшествия

У жительницы станции Карамыш рецидивист сломал замок и украл имущество

Ранее он уже попадался на кражах
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красноармейском районе полицейские раскрыли преступление, совершенное на станции Карамыш.

- Днем 8 марта в полицию поступило заявление от 52-летней женщины. Она рассказала, что 6 марта кто-то сломал замок на ее доме по улице Первомайская и вынес имущество на 9 350 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители нашли подозреваемого — 42-летнего рецидивиста. Ранее он уже попадался на кражах.

Похищенные вещи женщины у него забрали, а его отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Солнечного подвезут питьевую воду
На Кумысной поляне построили городок иглу
На Театральной площади в воскресенье сожгут чучело
В Балакове алиментщик решился на кражу
Жительнице Саратова после потопа в квартире отключили газ
В балаковском развлекательном центре у девушки украли телефон
В Энгельсе мужчина избил и ограбил ровесника
В детском саду Балакова малыши массово слегли с кишечной инфекцией
Под Саратовом на отечественных авто столкнулись два молодых водителя
В Солнечном поселке Саратова отключили воду
Саратовскую область ожидает туманная суббота
На проспекте Кирова девушкам дарили цветы и улыбки
В саратовском музее показали христианские кварталы
Саратовская область получит деньги за показ российского кино
Саратовцы встретили поезд с техникой из Сирии
Жители дома на Брянской улице боятся обрушения стены
В Саратове почистили 33 крыши
Саратовский ветеран войны отмечает 100-летний юбилей
В центре Саратова водитель Kia сбил женщину