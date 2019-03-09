У жительницы станции Карамыш рецидивист сломал замок и украл имущество

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-09T09:54:47+03:00

Ранее он уже попадался на кражах

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В Красноармейском районе полицейские раскрыли преступление, совершенное на станции Карамыш.

- Днем 8 марта в полицию поступило заявление от 52-летней женщины. Она рассказала, что 6 марта кто-то сломал замок на ее доме по улице Первомайская и вынес имущество на 9 350 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители нашли подозреваемого — 42-летнего рецидивиста. Ранее он уже попадался на кражах.

Похищенные вещи женщины у него забрали, а его отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU