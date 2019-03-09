В Балакове алиментщик решился на кражу

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-09T09:39:26+03:00

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В Балакове полицейские раскрыли кражу, совершенную в июле 2018 года.

- Вечером 17 июля в полицию пришел 34-летний мужчина и рассказал, что кто-то украл у него со двора алюминиевую лестницу, ручную лебедку, трос, автомобильный стартер, насос для бассейна и удлинитель. Общую сумму ущерба он оценил почти в 14,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 8 марта задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина. Ранее он три раза привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU