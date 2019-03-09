В балаковском развлекательном центре у девушки украли телефон
Правоохранители нашли подозреваемую и изъяли гаджет
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В Балакове полицейские вчера, 8 марта, раскрыли кражу, совершенную в одном из развлекательных центров города.
- Заявление поступило 1 марта. 27-летняя потерпевшая рассказала, что той же ночью кто-то в РЦ «Империя» своровал ее телефон Nokia 6 почти за 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело и в Международный женский день задержали 35-летнюю подозреваемую. Раньше женщина была не судима.
Гаджет изъяли, а ей выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU