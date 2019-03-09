В Энгельсе мужчина избил и ограбил ровесника
В Энгельсе вчера, 8 марта, полиция задержала мужчину, который совершил грабеж.
- В 10 утра того же дня в полицию поступило заявление от 33-летнего пострадавшего. Он рассказал, что в 8 вечера 7 марта у дома в микрорайоне ЗИУ его избили и ограбили. Злоумышленник отобрал 3 тыс. рублей, банковскую карту и телефон INOI 6 Lite, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители задержали нападавшего. Подозреваемым оказался ранее не судимый ровесник потерпевшего. У него не смогли изъять деньги и карту, а забрали только телефон.
Следователи возбудили уголовное дело за грабеж и выписали мужчине подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU