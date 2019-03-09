2019-03-09T08:43:30+03:00
Происшествия

В детском саду Балакова малыши массово слегли с кишечной инфекцией

Одна из мам описала ситуацию в соцсети
Ольга Муравлёва
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В Балакове Саратовской области детсадовцы массово заболели. Их начало рвать, поднялась температура и жидкий стул. Это случилось 7 марта в детсаду №12.

- Воспитатели молчат, даже после того, как дети начали поступать в инфекцию 8 марта! Уже трое лежит с кишечкой и сильной рвотой! — написала в группе «Типичный Балаково» соцсети «Вконтакте» Ирина Букина, мать одного из детей.

Она отмечает, что кроме госпитализированных, еще полгруппы на домашнем лечении.

- Теперь выясняется, что в нашем саду 14 группа на карантине по кишечной инфекции. За что нашим малышам (а им всего по 3-3,5 года) такие испытания и мучения? Куда смотрит руководство садика? — добавляет женщина в своем посте.

В комментариях к записи в паблике женщине сказали, что, возможно, виновата не администрация, а матери детей, что приводят в детсад больного ребенка, а те потом заражают других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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