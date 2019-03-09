2019-03-09T08:32:00+03:00
Происшествия

Под Саратовом на отечественных авто столкнулись два молодых водителя

Госпитализирован парень за рулем «пятерки» и его пассажирка
Ольга Муравлёва
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В Саратовском районе вчера днем, 8 марта, случилось ДТП с участием двух отечественных авто, закончившееся госпитализацией.

- В 14:50 на 7-м км автодороги Саратов — Песчаный Умет 20-летний водитель «Лады Гранта» нарушил дистанцию между машинами и врезался в ВАЗ-21053, за рулем которого также был молодой парень — 21-летний, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП пострадали водитель «пятерки» и его 19-летняя пассажирка. Их доставили с травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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