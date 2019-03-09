Жительнице Саратова после потопа в квартире отключили газ

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-09T09:19:35+03:00

Женщина уверена, что управляющая компания мстит ей за жалобу

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В Саратове местная жительница пожаловалась на «беспредел и полнейшее беззаконие» со стороны управляющей организации.

Как рассказала «КП-Саратов» пользователь соцсетей, участница группы «Типичный Саратов» Олеся Чадина, ночью ей отключили газ. Она уверена, что это было сделано «по наводке Соколовогорская ЖЭК».

Предыстория такова: женщина обращалась в ЖЭК с просьбой починить крышу после потопа в квартире 19 января. Однако «это воспринято нашей управляющей компанией «Соколовогорская ЖЭК» как личное оскорбление».

В квартире до сих пор течет крыша

Далее последовали обращения в органы власти и прокуратуру, но после этого им вовсе отрезали газ.

- В итоге, ночью 5 марта 2019 года к нам пришли ребята с приказом от МЧС и администрации Саратова с указанием отрубить нам газ. По наводке «Соколовогорская ЖЭК». Никаких предписаний заранее нам не вручали. Просто нас оставили без горячей воды и еды, — сообщила Олеся Чадина.

Она также рассказала, что в диспетчерской Горгаза адрес не указан, как отключенный.

Теперь женщина пишет новое обращение в прокуратуру, уже России, а также в другие органы власти. Еду ей приходится разогревать у соседей.

Из прокуратуры поступил ответ

Комментаторы под постом оказались крайне возмущены ситуацией, большинство встали на сторону женщины и советуют довести дело до конца. В частности, многие рекомендуют непременно обращаться в полицию. Так как факт установки пломбы не зафиксирован на бумаге, также не было предварительного уведомления об отключении, то, по мнению некоторых, можно самостоятельно подключить газ.

ИСТОЧНИК KP.RU