На проспекте Кирова девушкам дарили цветы и улыбки
Дамы получили тюльпаны и посмеялись над плакатами
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Сегодня, 8 марта, на проспекте Кирова в Саратове члены «Молодой Гвардии» дарили прекрасному полу тюльпаны.
Кроме такого, казалось бы, обычного презента, все участники этой акции шли с плакатами, на которых были изображены шуточные девизы.
Горожанкам подняли настроение надписи: «А борщ со сметаной?», «Дорогая, передай хлеба!», «Мамуль, я посуду помыла».
В мероприятии приняло участие около 100 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU