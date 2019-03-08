2019-03-08T17:15:09+03:00
Общество

В саратовском музее показали христианские кварталы

Там состоялась презентация выставки о раскопках в Укеке
Дарья Вострикова
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В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки о раскопках в христианском квартале Укека. Мероприятие подготовлено в рамках проекта «Проект Укек. Погружение в прошлое», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве культуры, основой для выставки стали результаты исследования археологов под руководством Дмитрия Кубанкина.

С 2010 по 2013 год историки изучали федеральный памятник археологии – Увекское городище.

Центральная часть выставки – реконструкция подвала христианского храма. Здесь можно ощутить полностью погрузится в эпоху – потолочь зерно в ступе, взвесить мешки на средневековых весах, прикоснуться к копиям находок из раскопок, попробовать открыть замок, сделанный по образцу найденного на Увеке.

Еще на мероприятии можно попробовать себя в кузнечном деле, а также понаблюдать за работой археологов.

Гостей ждут уникальные находки из раскопок Увекского городища, реконструкция фрагмента христианского храма, а также костюмы знатных жительниц Укека.

Выставка рассчитана и на людей с ограниченными возможностями: многие предметы можно брать в руки, чтобы определить их форму и фактуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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