Саратовская область получит деньги за показ российского кино

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-08T16:33:50+03:00

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Саратовская область один из активных участников программы Фонда кино по субсидированию технического переоснащения кинозалов в малых городах.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве культуры, всего в рамках этой программы за 2016-2018 год новую жизнь обрели 26 кинозалов в 20 малых городах и райцентрах. На текущий момент на модернизацию муниципальных кинозалов направлено 130 млн рублей.

В 2019 году Саратовская область вновь подала заявку в Фонд кино для участие в программе. Если регион получит деньги, то не менее половины кинопоказов в квартал будет составлять российское кино. Кроме того, необходимо осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 50 дней в квартал.

ИСТОЧНИК KP.RU