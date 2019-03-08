Саратовцы встретили поезд с техникой из Сирии

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-08T15:15:24+03:00

После областного центра груз отправится еще в 17 регионов

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Сегодня утром, 8 марта, поезд с военно-патриотической акцией «Сирийский перелом» встретили на железнодорожном вокзале Саратова.

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Это первая остановка поезда в регионах Центрального военного округа. После встречи с жителями областного центра состав отправится по городам: Самара, Уфа, Челябинск, Тюмень, Омск, Барнаул, Новокузнецк, Абакан, Братск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Ишим, Екатеринбург, Пермь, Ижевск и Казань.

За полчаса до прибытия груза на перроне уже звучали военные марши в исполнении оркестра 631 учебного центра боевого применения артиллерии.

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Железнодорожный состав из 18 вагонов, в которых собрано более 500 образцов трофейной бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов стоял два часа.

Во время выставки свою концертную программу показала бригада Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблем песни и пляски ЦВО выступят на специально оборудованной платформе-сцене перед жителями Саратова.

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Помимо этого действия, гости полакомились солдатской кашей и чаем, а также прошли тесты в пункте отбора на военную службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU