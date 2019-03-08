Жители дома на Брянской улице боятся обрушения стены
По словам очевидцев,при этом дом даже не аварийный
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Жители Заводского района анонимно пожаловались на рушащийся дом №30 на Брянской улице.
Как пишут очевидцы в паблике «Заводской online» соцсети «ВКонтакте», у здания отваливается стена, которая может упасть кому-то на голову. При этом местные жители утверждают, что дом даже не является аварийным.
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В доказательство своих слов опубликовал снимки дома, на которых отчетливо видны куски стены, которые валяются под окнами первого этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU