2019-03-08T14:54:23+03:00
Общество

В Саратове почистили 33 крыши

В порядок привели 397 дворов
Дарья Вострикова
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Вчера, 7 марта, в Саратове 2126 дворников и 26 единиц техники привели в порядок 397 дворов и 33 крыши.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, муниципальные инспекторы осмотрели 80 придомовых территорий и кровель на предмет образования снега и наледи и выявили 20 нарушений. Управляющие компания получили соответствующие предписания.

Повторные проверки дворов и крыш показали, что устранено 105 недочетов по предписаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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