В Саратове почистили 33 крыши
В порядок привели 397 дворов
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Вчера, 7 марта, в Саратове 2126 дворников и 26 единиц техники привели в порядок 397 дворов и 33 крыши.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, муниципальные инспекторы осмотрели 80 придомовых территорий и кровель на предмет образования снега и наледи и выявили 20 нарушений. Управляющие компания получили соответствующие предписания.
Повторные проверки дворов и крыш показали, что устранено 105 недочетов по предписаниям.
ИСТОЧНИК KP.RU