Саратовский ветеран войны отмечает 100-летний юбилей
Ее поздравили Владимир Путин и Валерий Радаев
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Сегодня, 8 марта, ветеран Великой Отечественной войны из Саратова Нина Кузнецова отмечает свой 100-летний юбилей.
К дню рождения она получила поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева. А также цветы и подарки от главы Фрунзенского района Алексея Постнова.
Нина Кузнецова награждена двумя орденами и медалями за боевые заслуги, взятие Кенисберга, освобождение Варшавы и победу над Германией.
ИСТОЧНИК KP.RU