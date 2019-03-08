Саратовский ветеран войны отмечает 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-08T14:49:55+03:00

Ее поздравили Владимир Путин и Валерий Радаев

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Сегодня, 8 марта, ветеран Великой Отечественной войны из Саратова Нина Кузнецова отмечает свой 100-летний юбилей.

К дню рождения она получила поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева. А также цветы и подарки от главы Фрунзенского района Алексея Постнова.

Нина Кузнецова награждена двумя орденами и медалями за боевые заслуги, взятие Кенисберга, освобождение Варшавы и победу над Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU