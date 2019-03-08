На пожаре в Энгельсском районе погиб мужчина
Он скончался до приезда медиков
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Сегодня на территории СНТ «Ясная поляна» в Энгельсском районе Саратовской области горел частный дом.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», стихия унесла жизнь 54-летнего мужчины, который жил в подвале здания.
Он отравился продуктами горения и умер еще до приезда медиков.
На месте работают пожарные, спасатели «Энгельс-спаса», медики «скорой помощи». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU