Страх лишиться техники заставил жительницу Вольска оплатить штраф

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-08T12:28:24+03:00

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Жительница Вольска оплатила штраф за нарушение правил продажи алкоголя только после ареста бытовой техники.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на исполнении в районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с нее 30 тыс. рублей. Такое наказание назначил женщине суд.

Когда стражи порядка приехали на адрес регистрации должницы, и объяснили, что если она не погасит долг, то ее имущество, подлежащее взысканию, продадут, та полностью отдала всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU