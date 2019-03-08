Страх лишиться техники заставил жительницу Вольска оплатить штраф
Она должна была отдать 30 тыс. рублей
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Жительница Вольска оплатила штраф за нарушение правил продажи алкоголя только после ареста бытовой техники.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, на исполнении в районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с нее 30 тыс. рублей. Такое наказание назначил женщине суд.
Когда стражи порядка приехали на адрес регистрации должницы, и объяснили, что если она не погасит долг, то ее имущество, подлежащее взысканию, продадут, та полностью отдала всю сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU