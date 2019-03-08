Дима Билан отменил свой концерт в Саратове

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-08T12:13:24+03:00

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Концерт Димы Билана, который должен был пройти 10 марта в ЛДС «Кристалл», отменен.

Исполнитель не сможет приехать в город из-за двойного перелома ноги, который он получил в феврале.

Все, кто купил билеты на мартовские шоу — не переживайте. Они остаются действительными. Я хочу вернуться на сцену с максимумом своих возможностей, к тому же каждодневное общение со светилами хирургии корректирует мои планы. Спасибо ,что ждёте , интересуетесь и сопереживаете мне — я это очень чувствую и ценю, — делится певец на своей страничке в Instagram.

Тур «Планета Билан» предположительно стартует в апреле, а к Саратову певец доберется уже к осени.

ИСТОЧНИК KP.RU