Саратовская полиция задержала безработного мужчину за невыполненный заказ
Он забрал 33 тыс. рублей и пропал
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Вчера, 7 марта, полиция Фрунзенского района раскрыла мошенничество у 30-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, потерпевший договорился с неизвестным человеком, что тот сделает и установит ему кухонный гарнитур.
Но после оплаты в размере 33800 рублей мебельщик пропал. Полиция нашла этого лже-работника.
Им оказался 42-летний мужчина, который нигде не работает. Он во всем признался.
На него завели уголовное дело, которое может закончится первой судимостью.
ИСТОЧНИК KP.RU