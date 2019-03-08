Саратовская полиция задержала безработного мужчину за невыполненный заказ

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-08T11:56:03+03:00

Он забрал 33 тыс. рублей и пропал

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Вчера, 7 марта, полиция Фрунзенского района раскрыла мошенничество у 30-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, потерпевший договорился с неизвестным человеком, что тот сделает и установит ему кухонный гарнитур.

Но после оплаты в размере 33800 рублей мебельщик пропал. Полиция нашла этого лже-работника.

Им оказался 42-летний мужчина, который нигде не работает. Он во всем признался.

На него завели уголовное дело, которое может закончится первой судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU