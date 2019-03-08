В Саратове школьник украл из «Тау Галереи» дорогие колонки

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-08T11:39:31+03:00

Ранее он уже был судим за кражу

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Вчера, 7 марта, полиция раскрыла кражу трех портативных акустических систем jbl из ТЦ «Тау Галерея» в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением в полицию 5 марта пришел специалист по безопасности магазина. Он рассказал, что вечером 28 февраля кто-то унес технику из магазина.

Преступника нашли в ходе отработки ломбардов.

Выяснилось, что колонки украл 17-летний школьник из поселка Алексеевка Хвалынского района.

Мальчик во всем признался.

На него завели уголовное дело, которое может закончится его второй судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU