В Саратове школьник украл из «Тау Галереи» дорогие колонки
Ранее он уже был судим за кражу
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Вчера, 7 марта, полиция раскрыла кражу трех портативных акустических систем jbl из ТЦ «Тау Галерея» в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением в полицию 5 марта пришел специалист по безопасности магазина. Он рассказал, что вечером 28 февраля кто-то унес технику из магазина.
Преступника нашли в ходе отработки ломбардов.
Выяснилось, что колонки украл 17-летний школьник из поселка Алексеевка Хвалынского района.
Мальчик во всем признался.
На него завели уголовное дело, которое может закончится его второй судимостью.
ИСТОЧНИК KP.RU