Мэр Саратова поздравил прекрасный пол с Международным женским днем
Глава Саратова Михаил Исаев поздравил прекрасный пол с 8 марта.
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
- По словам классика, красота спасет мир, а кто, как не женщины, являются ее воплощением!
В первые дни весны, в момент пробуждения природы после зимней спячки, в эту волшебную пору мы, мужчины, поздравляем представительниц прекрасного пола и выражаем вам благодарность за мудрость, великодушие, терпение, доброту и умение сочетать высокий профессионализм с нежностью и чутким отношением к окружающему миру.
Милые дамы! Пусть не только в праздник 8 Марта, а всегда ваши любимые мужчины оправдывают надежды, которые вы на них возлагаете, а дети радуют своими успехами. Желаю, чтобы оказываемое вам внимание было постоянным, вдохновляющим вас, уважаемые женщины, на новые достижения и жизненные победы, — сказал мэр.
В конце искреннего поздравлениям он пожелал прекрасному полу быть всегда молодыми, красивыми, любимыми и счастливыми.
ИСТОЧНИК KP.RU