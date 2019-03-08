Мэр Саратова поздравил прекрасный пол с Международным женским днем

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-08T11:32:24+03:00

Он пожелал быть молодыми, красивыми и счастливыми

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Глава Саратова Михаил Исаев поздравил прекрасный пол с 8 марта.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

- По словам классика, красота спасет мир, а кто, как не женщины, являются ее воплощением!

В первые дни весны, в момент пробуждения природы после зимней спячки, в эту волшебную пору мы, мужчины, поздравляем представительниц прекрасного пола и выражаем вам благодарность за мудрость, великодушие, терпение, доброту и умение сочетать высокий профессионализм с нежностью и чутким отношением к окружающему миру.

Милые дамы! Пусть не только в праздник 8 Марта, а всегда ваши любимые мужчины оправдывают надежды, которые вы на них возлагаете, а дети радуют своими успехами. Желаю, чтобы оказываемое вам внимание было постоянным, вдохновляющим вас, уважаемые женщины, на новые достижения и жизненные победы, — сказал мэр.

В конце искреннего поздравлениям он пожелал прекрасному полу быть всегда молодыми, красивыми, любимыми и счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU