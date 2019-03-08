Жители Энгельса ответят рублем за незаконную торговлю и безбилетный проезд
Они отдадут 23 тыс. рублей
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Жители Энгельсского района отдадут 23 тыс. рублей за штрафы по административным правонарушениям.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований области, эта цифра была озвучена на очередном заседании административной комиссии Энгельсского района.
Горожане ответят рублем за незаконную торговлю, оказание услуг, а также безбилетный проезд. Всего чиновники рассмотрели 11 материалов по административным нарушениям, производство по четырем из которых прекратили из-за малозначительности.
ИСТОЧНИК KP.RU