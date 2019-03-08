Валерий Радаев сердечно поздравил с 8 марта женщин Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-08T10:47:26+03:00

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Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев сердечно поздравил женщин с 8 марта и пожелал им крепкого здоровья, добра и благополучия.

- Вы удивительным образом сочетаете в себе профессиональные навыки со способностью быть отличными хозяйками, заботливыми жёнами, любящими мамами.С вами спорится любое дело. На сложных производствах, в поле, в офисе вы ни в чём не уступаете сильной половине человечества, проявляете лидерские качества, реализуете смелые амбициозные проекты. И, безусловно, вы, женщины, наш главный стимул в достижении поставленных целей, — сказал он.

Свое поздравление губернатор закончил благодарностью прекрасному полу за то, что он делает мир лучше, гармоничнее и прекраснее.

ИСТОЧНИК KP.RU