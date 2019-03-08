Завтра в Саратове пройдет турнир по пляжному теннису

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-08T10:33:50+03:00

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Завтра, 9 марта, на базе центра пляжных видов спорта «Июль» в Саратове по адресу улица Университетская,3а пройдет турнир выходного дня по пляжному теннису.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, там каждую неделю спортсмены готовятся к зимнему областному чемпионату по пляжному теннису. Для подготовки оборудовано восемь площадок, на которых песок подогревается до 20-23 градусов.

Сам чемпионат пройдет 23-24 марта. За звание лучших сразятся участники из Саратовской области, Тольятти, Самары и Москвы. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в возрастной группе «Взрослые», в парных и смешанных разрядах.

ИСТОЧНИК KP.RU