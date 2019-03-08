В Саратове сельчанин с ножом в руках отбирал деньги у женщин

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-08T09:51:47+03:00

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Вчера, 7 марта, полиция Заводского района Саратова раскрыла два грабежа.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, о первом эпизоде сообщила 6 марта 28-летняя женщина. По ее словам, неизвестный остановил ее у дома №4 на 1-м Тульском проезде и угрожая похожим на нож предметом, отнял 100 рублей.

В тот же день о себе заявила еще одна жертва подобного преступления. Около дома №1 на Каспийской улице кто-то отнял 500 рублей у 49-летней женщины.

Предполагаемого преступника задержали. Судимый шесть раз 30-летний житель поселка Сергиевский в Саратовском районе во всем признался. Во время обыска у него изъяли сумку с ножом, а на самого мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU