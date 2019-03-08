2019-03-08T09:08:24+03:00
Происшествия

Южанин за 20 минут украл сумку безработной саратовчанки

Он забрал аксессуар из ее квартиры
Дарья Вострикова
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Вчера, 7 марта, полиция раскрыла кражу у 36-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, в отдел потерпевшая обратилась пятого марта. Она рассказала, что 28 февраля с 19:00 до 19:20 неизвестный унес из ее квартиры сумку, в которой находилось 30300 рублей.

Предполагаемого вора задержали. Выяснилось, что это безработный 49-летний мужчина, который зарегистрирован в поселке Шепси Туапсинского района Краснодарского край.

Ранее он уже отбывал срок за кражу и сейчас возможно получит второе уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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