Судимая 10 раз женщина украла элитные духи из магазина в Саратове

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-08T09:04:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 7 марта, полиция раскрыла кражу парфюмерии из магазина на улице Усть-Курдюмской в Волжском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29-летний управляющий универсама заявил, что днем восьмого января из зала пропала туалетная вода женская hugo boss woman extrem 50 мл и парфюмерная вода женская dolce gabbana the one 75 мл. Сумма ущерба оценивается в 5334,05 рублей.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказалась 25-летняя девушка, за спиной которой уже 10 обвинительных приговоров.

Она во всем призналась и сейчас находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU