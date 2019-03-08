Судимая 10 раз женщина украла элитные духи из магазина в Саратове
Сумма ущерба оценивается в 5334,05 рублей
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Вчера, 7 марта, полиция раскрыла кражу парфюмерии из магазина на улице Усть-Курдюмской в Волжском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29-летний управляющий универсама заявил, что днем восьмого января из зала пропала туалетная вода женская hugo boss woman extrem 50 мл и парфюмерная вода женская dolce gabbana the one 75 мл. Сумма ущерба оценивается в 5334,05 рублей.
Предполагаемого похитителя задержали. Им оказалась 25-летняя девушка, за спиной которой уже 10 обвинительных приговоров.
Она во всем призналась и сейчас находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU