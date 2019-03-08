Житель Ртищева ответит за убийство обрезом из неприязни
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Ртищево, который обвиняется в убийстве и незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, а также его 33-летнего знакомого, который обвиняется в пособничестве в преступлении.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по версии следствия, 10 июля недалеко от Ртищево нетрезвый обвиняемый из личной неприязни убил 26-летнего местного жителя. Он выстрелил в него не менее одного раза из обреза охотничьего ружья, который носил без выданных правоохранительными органами разрешений.
Предполагаемому убийце помогал его приятель, который предоставил само орудие преступления и пообещал помочь замести все следы.
Теперь судьбу криминального дуэта решит Ртищевский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU