Житель Ртищева ответит за убийство обрезом из неприязни

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-08T08:11:27+03:00

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Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Ртищево, который обвиняется в убийстве и незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, а также его 33-летнего знакомого, который обвиняется в пособничестве в преступлении.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по версии следствия, 10 июля недалеко от Ртищево нетрезвый обвиняемый из личной неприязни убил 26-летнего местного жителя. Он выстрелил в него не менее одного раза из обреза охотничьего ружья, который носил без выданных правоохранительными органами разрешений.

Предполагаемому убийце помогал его приятель, который предоставил само орудие преступления и пообещал помочь замести все следы.

Теперь судьбу криминального дуэта решит Ртищевский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU