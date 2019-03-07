2019-03-07T15:53:54+03:00
Происшествия

В Саратове ищут пропавшую 12 ноября женщину

Она пропала между Москвой, Саратовом и Брянском
Екатерина Семенова
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Ольга МоскаленкоОльга Москаленко
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Саратове объявили в розыск Ольгу Москаленко (Бубнову, Поддевалину).

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры, 41-летняя женщина пропала без вести между Москвой, Брянской и Саратовской областью.

Ее местонахождение неизвестно с 12 ноября 2018 года.

Женщина худощавого телосложения с темно-каштановыми волосами и карими глазами. Была одета в черную куртку, синюю шапку и черные сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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