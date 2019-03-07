2019-03-07T15:42:25+03:00
Общество

Строящийся дом на Миллеровской станет проблемным

Он готов всего на 15%
Екатерина Семенова
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В минстрое состоялось заседание комиссии по проблемным домамВ минстрое состоялось заседание комиссии по проблемным домамФото: Екатерина Семенова
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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области состоялось заседание межведомственной комиссии по включению новых объектов в реестр проблемных домов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было предложено внести в реестр многоэтажный дом на улице Миллеровская.

По словам представителя минстроя, разрешение на строительство было выдано в апреле 2016 года. Ввод дома в эксплуатацию предполагался до 22 февраля 2018 года. Однако сейчас, по оценке Госстройнадзора, готовность его составляет около 15%.

Извещения о приостановке строительства от застройщика не поступало, зимой работы практически не велись, но сейчас началась расчистка площадки для их возобновления.

Представитель застройщика пояснил, что интенсивные работы начнутся в середине марта. В настоящее время идут переговоры с потенциальным инвестором, но возникли сложности с договоренностью при передаче денег. Всего на достройку необходимо около 48 млн рублей.

Представитель застройщика уверен, что работы возобновятся в середине марта Фото: Екатерина Семенова

Представитель застройщика уверен, что работы возобновятся в середине мартаФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

Присутствовавший на заседании представитель дольщиков отметил, что хотел бы привлечения инвестора, однако если включение в реестр проблемных отпугнет его, то дольщик против.

Депутат Саратовской облдумы Леонид Писной удивился такой позиции, так как дольщики ранее писали во все инстанции и просили помощи. По его словам, если теперь объект получит статус проблемного, то его достройка окажется на контроле губернатора, а не зампреда Романа Бусаргина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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