2019-03-07T15:15:50+03:00
Общество

Саратовцы смогут отправить письма с штемпелем к 8 марта

Оттиск можно будет поставить бесплатно до 12 числа
Дарья Вострикова
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В честь Международного женского дня в Саратове состоится специальное гашение почтовой продукции. Теперь горожане и гости областного центра смогут отправить открытки со специальным штемпелем «С праздником 8 Марта» .

Его можно будет поставить на свое почтовое сообщение бесплатно до 12 марта в здании саратовского главпочтамта по адресу: улица Чапаева,80.

Директор филиала Булат Ахметзянов уверен, что интерес к этому проявят филателисты и посткроссеры, которые воспользуются возможностью отправить из Саратова своим друзьям и коллегам открытки с памятной надписью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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