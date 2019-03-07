Расписание саратовских электричек изменится 8 марта
В Международный женский день, 8 марта, изменится движение следующих электричек в Саратовской области:
- № 225 «Саратов (ЦКР) – Красный Октябрь»
- № 229 К «Саратов (площадь Ленина) – поселок Расково»
- № 232 «Саратов (ЦКР) – Красный Октябрь — Михайловка»,
- № 239 «Саратов (площадь Ленина) – р.п. Соколовый (через пос. Дачный)»
- № 239-А «Саратов (площадь Ленина) – р.п. Соколовый»
- № 243 «Саратов (улица Радищева) – с. Усть-Курдюм»
- № 247 «Саратов (ЖДВ) – Энгельс (Ярмарка)»
- № 284-Б «Энгельс – Саратов (через Юбилейный)»
- № 365 «г. Саратов (ЦКР) – пос. Октябрьский городок»
- № 491 «Саратов (Ж/д вокзал) – Светлый».
Ограничения также коснутся 8 и 9 марта рейсов:
- № 248 «Энгельс (АРЗ) – Саратов (Главпочтамт)»
- № 284 «пос. Прибрежный – Саратов (Ж/д вокзал)»
- № 284 к «Энгельс (Ж/д вокзал) – Саратов (Ж/д вокзал)».
Транспорт будет ходить по расписанию выходного дня(воскресенье).
ИСТОЧНИК KP.RU