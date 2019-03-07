2019-03-07T14:57:11+03:00
Общество

Расписание саратовских электричек изменится 8 марта

По другому времени пойдут 13 рейсов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Международный женский день, 8 марта, изменится движение следующих электричек в Саратовской области:

- № 225 «Саратов (ЦКР) – Красный Октябрь»

- № 229 К «Саратов (площадь Ленина) – поселок Расково»

- № 232 «Саратов (ЦКР) – Красный Октябрь — Михайловка»,

- № 239 «Саратов (площадь Ленина) – р.п. Соколовый (через пос. Дачный)»

- № 239-А «Саратов (площадь Ленина) – р.п. Соколовый»

- № 243 «Саратов (улица Радищева) – с. Усть-Курдюм»

- № 247 «Саратов (ЖДВ) – Энгельс (Ярмарка)»

- № 284-Б «Энгельс – Саратов (через Юбилейный)»

- № 365 «г. Саратов (ЦКР) – пос. Октябрьский городок»

- № 491 «Саратов (Ж/д вокзал) – Светлый».

Ограничения также коснутся 8 и 9 марта рейсов:

- № 248 «Энгельс (АРЗ) – Саратов (Главпочтамт

- № 284 «пос. Прибрежный – Саратов (Ж/д вокзал)»

- № 284 к «Энгельс (Ж/д вокзал) – Саратов (Ж/д вокзал)».

Транспорт будет ходить по расписанию выходного дня(воскресенье).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове ищут пропавшую 12 ноября женщину
Строящийся дом на Миллеровской станет проблемным
В Саратове из-за аварии встали трамваи №9
Саратовцы смогут отправить письма с штемпелем к 8 марта
На 13 автобусных маршрутов Саратова не нашлось перевозчиков
Саратовца осудят за избиение полицейского и своей семьи
Горожане боятся свисающей с крыши глыбы льда на улице Сакко и Ванцетти
В Заводском районе на ночь закроют переезд
Жительница Ровенского района расплатилась с курьерами билетами банка приколов
В Саратове у детского дома встали трамваи №3
Жительнице поселка Солнечный продали плесневелую сосиску
Почтовые отделения Саратове не будут работать 8 марта
В Саратове почистили 46 крыш
В Пугачевском районе готовятся к паводку
В Саратовской области не хватает техники для борьбы с паводком
В Саратове экс-директора компании подозревают в даче взятки руководителю Росприроднадзора
Прокуратура готова перевести вопрос об очистке саратовских крыш в уголовную плоскость
Панков: Будет усилен контроль за расходованием маткапитала
В прокуратуру Саратовской области идут жалобы на отказ в выдаче льготных лекарств
Никита Поршнев получил третью медаль Всемирной Универсиады
Перед 8 марта юноша украл в Татищевском районе вино и шампанское
В Балашовском районе женщина украла у пенсионера 48 тыс. рублей