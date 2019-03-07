На 13 автобусных маршрутов Саратова не нашлось перевозчиков
Не было подано заявок для участия в конкурсе
На 16 маршрутов не нашлось перевозчиковФото: Екатерина Семенова
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13 автобусных маршрутов Саратова оказались не интересны перевозчикам.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на маршруты №1, 7, 17, 27, 34, 35, 39, 43, 62, 66, 77, 72, 74 не было подано заявок для участия в конкурсе перевозчиков.
Конкурс был объявлен 1 февраля, а вскрытие конвертов состоялось 4 марта. Как уверяет мэрия, процедура была открытой и на ней присутствовали представители СМИ.
Всего было представлено 88 лотов. На 75 из них поступило 154 заявки от 21 перевозчика.
Итоги конкурса будут подведены 22 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU